ATELIER LES MAINS DANS LA TERRE ! Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe, 21 juillet 2023, Malicorne-sur-Sarthe.

Malicorne-sur-Sarthe,Sarthe

Atelier de découverte, de manipulation et création en argile sans cuisson.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 15:45:00. EUR.

Musée de la Faïence et de la Céramique Rue Victor Hugo

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire



Workshop of discovery, manipulation and creation in clay without firing

Taller de descubrimiento, manipulación y creación en arcilla sin cocer

Workshop zum Entdecken, Manipulieren und Gestalten mit ungebranntem Ton

