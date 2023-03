Les artistes à l’atelier Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe

Les artistes à l’atelier Musée de la faïence et de la céramique, 25 octobre 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Les artistes à l’atelier Mercredi 25 octobre, 15h00 Musée de la faïence et de la céramique sur réservation, 7€ Mercredi 25 octobre à 15h00

Atelier de création avec cuisson. Accompagné d’un.e céramiste, entrez dans la démarche artistique pour créer votre œuvre. Après une période de séchage, elle sera cuite et vous pourrez la récupérer dans le mois suivant. Thème : halloween

Dès 7 ans, enfants et adultes / 7 €

Réservation au préalable au 02 43 48 07 17, par mail à musee.malicorne@valleedelasarthe.fr ou sur le site www.musee-faience.fr Musée de la faïence et de la céramique Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee-faience.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243480717 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.malicorne@valleedelasarthe.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.malicorne@valleedelasarthe.fr »}, {« link »: « http://www.musee-faience.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00 musée de france musée de la faïence et de la céramique CC Val de Sarthe

Détails Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Musée de la faïence et de la céramique Adresse Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Ville Malicorne-sur-Sarthe Departement Sarthe Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe

Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malicorne-sur-sarthe/

Les artistes à l’atelier Musée de la faïence et de la céramique 2023-10-25 was last modified: by Les artistes à l’atelier Musée de la faïence et de la céramique Musée de la faïence et de la céramique 25 octobre 2023 Malicorne-sur-Sarthe Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe

Malicorne-sur-Sarthe Sarthe