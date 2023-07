Dégustation d’une recette sarthoise Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe Dégustation d’une recette sarthoise Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe, 17 septembre 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Dégustation d’une recette sarthoise Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée de la faience et de la céramique Entrée libre L’association des 19 Bonnes Tables Sarthoises revisite une recette sarthoise traditionnelle devant le public. Une fois la démonstration culinaire terminée, une jolie table faisant honneur aux arts de la table est dressée par les chefs et le public peut s’y attabler pour une dégustation gratuite. Musée de la faience et de la céramique 24 rue victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire 02 43 48 07 17 https://musee-faience.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

