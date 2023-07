Cuisson Raku Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe Cuisson Raku Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe, 17 septembre 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Cuisson Raku Dimanche 17 septembre, 10h00 Musée de la faience et de la céramique Entrée libre Sara Grace Wevill, céramiste, réalise une démonstration de cuisson Raku la journée du dimanche 17 septembre en continu de 10h à 17h. Les visiteurs peuvent observer cette technique de cuisson particulière et impressionnante.

Possibilité de ramener une poterie cuite avec cette technique insolite. Musée de la faience et de la céramique 24 rue victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire 02 43 48 07 17 https://musee-faience.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 @muséedelafaïenceetdelacéramique Détails Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Musée de la faience et de la céramique Adresse 24 rue victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe Ville Malicorne-sur-Sarthe Departement Sarthe Lieu Ville Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe

Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malicorne-sur-sarthe/