Sarthe Des contes autour de la gourmandise Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe, 16 septembre 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Des contes autour de la gourmandise 16 et 17 septembre Musée de la faience et de la céramique Karine Lohner, écrivaine et conteuse proposera plusieurs contes autour de la gourmandise, pour les petits et le grands, le samedi et le dimanche après-midi à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15. Musée de la faience et de la céramique 24 rue victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire 02 43 48 07 17 https://musee-faience.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

