Sarthe Visite théâtralisée du musée Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe, 16 septembre 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Visite théâtralisée du musée 16 et 17 septembre Musée de la faience et de la céramique Entrée libre L’association L’atelier des pièces détachées investit le musée et le bâtiment des fours pour les faire vivre. Chaque visite théâtralisée aura lieu le samedi et le dimanche après-midi à heure fixe (14h, 15h, 16h et 17h). Musée de la faience et de la céramique 24 rue victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire 02 43 48 07 17 https://musee-faience.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

