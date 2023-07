Atelier modelage Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe Atelier modelage Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe, 16 septembre 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Atelier modelage 16 et 17 septembre Musée de la faience et de la céramique Entrée libre L’espace barbotine (espace de création libre) sera délocalisé dans les jardins du musée pour permettre aux visiteurs de s’initier au modelage au grand air ! Musée de la faience et de la céramique 24 rue victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire 02 43 48 07 17 https://musee-faience.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Musée de la faïence et de la céramique Détails Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Musée de la faience et de la céramique Adresse 24 rue victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe Ville Malicorne-sur-Sarthe Departement Sarthe Lieu Ville Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe

Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malicorne-sur-sarthe/