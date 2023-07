Courtes notes poétiques Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Courtes notes poétiques

16 et 17 septembre

Musée de la faience et de la céramique

Claire Gauzente, chercheuse en sciences sociales et artiste propose de découvrir en autonomie de courtes notes poétiques insérées autour des espaces et des œuvres du musée.

Musée de la faience et de la céramique
24 rue victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe
Malicorne-sur-Sarthe
72270 Sarthe
Pays de la Loire

02 43 48 07 17
https://musee-faience.fr/

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

