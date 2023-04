Le Musée de la faïence et de la céramique participe à la Nuit Européenne des Musées ! Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Le Musée de la faïence et de la céramique participe à la Nuit Européenne des Musées ! Musée de la faïence et de la céramique, 13 mai 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Le Musée de la faïence et de la céramique participe à la Nuit Européenne des Musées ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la faïence et de la céramique Entrée libre, tout public Le Musée de la faïence et de la céramique participe à la Nuit Européenne des Musées le samedi 13 mai de 18h à 22h ! Au programme :

• 18h30 : Présentation du projet La Classe, l’œuvre par les élèves de l’école La Renardière de La Suze-sur Sarthe

• 19h30 et 20h45 : Yannick Lefeuvre, conteur et musicien, fait découvrir les collections du musée au travers d’un conte (durée : 45 minutes par session)

• 19h45 et 21h : ateliers de modelage à l'aveugle (20 minutes par session) • De 18h à 22h : accès libre aux collections et à un espace de manipulation d'argile en autonomie

Musée de la faïence et de la céramique
26 Rue Victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe, Pays de la Loire, France

