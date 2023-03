Démonstration d’artisan Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe

Démonstration d’artisan Musée de la faïence et de la céramique, 30 avril 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Démonstration d’artisan 30 avril – 29 octobre, les dimanches Musée de la faïence et de la céramique prix d’un billet d’entrée, Un artisan prend place dans le musée pour une démonstration de tournage ou d’ajourage pendant votre visite ; une occasion unique d’observer et d’échanger avec les céramistes.

Tout public – Prix d’un billet d’entrée au musée Musée de la faïence et de la céramique Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T15:00:00+02:00 – 2023-04-30T17:00:00+02:00

2023-10-29T15:00:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00 musée de la faïence et de la céramique musée de france CC Val de Sarthe

Détails Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Musée de la faïence et de la céramique Adresse Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Ville Malicorne-sur-Sarthe Departement Sarthe Lieu Ville Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe

Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malicorne-sur-sarthe/

Démonstration d’artisan Musée de la faïence et de la céramique 2023-04-30 was last modified: by Démonstration d’artisan Musée de la faïence et de la céramique Musée de la faïence et de la céramique 30 avril 2023 Malicorne-sur-Sarthe Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe

Malicorne-sur-Sarthe Sarthe