Les recycl’créatifs Musée de la faïence et de la céramique, 20 avril 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Les recycl’créatifs 20 avril – 28 décembre, les jeudis Musée de la faïence et de la céramique sur réservation, 4 €, 6 à 12 ans, Les enfants créent à partir de matériaux recyclés et d’éléments du quotidien (plastique, carton…).

6 à 12 ans / 4 €

Réservation au préalable au 02 43 48 07 17, par mail à musee.malicorne@valleedelasarthe.fr ou sur le site www.musee-faience.fr

