Vernissage « Attablez-vous ! » Musée de la faïence et de la céramique, 11 avril 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Vernissage « Attablez-vous ! » Mardi 11 avril, 15h00 Musée de la faïence et de la céramique gratuit, Vernissage de l’exposition « Attablez-vous ! » le mardi 11 avril à 15h

En partenariat avec le collectif Handi-moi Oui !, le Musée de la faïence et de la céramique présente des créations qui mettent en appétit. Après avoir imaginé, modelé et décoré, il ne reste plus qu’à s’attabler ! L’exposition est visible du 12 avril au 31 mai 2023.

Tout public – Gratuit Musée de la faïence et de la céramique Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

