Atelier du Manoir de la Cour Musée de la faïence et de la céramique, 16 février 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Atelier du Manoir de la Cour Jeudi 16 février, 15h00 Musée de la faïence et de la céramique

sur réservation, 7 €

Le Manoir de la cour s’invite au Musée handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap intellectuel mi;vi;hi;ii Musée de la faïence et de la céramique Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire [{“link”: “http://www.musee-faience.fr”}] Le Manoir de la Cour s’invite au Musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne pour un atelier destiné aux plus jeunes (6-12 ans). Les enfants s’initieront aux arts de la table du Moyen Âge et réaliseront un gobelet médiéval en argile. Remontez dans le temps et découvrez comment on festoyait au Moyen Âge !

6 – 12 ans / 7 €

Réservation au préalable sur le site www.musee-faience.fr

2023-02-16T15:00:00+01:00

2023-02-16T16:30:00+01:00 Val de Sarthe

