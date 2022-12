Atelier gourmand Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Atelier gourmand Musée de la faïence et de la céramique, 3 décembre 2022, Malicorne-sur-Sarthe. Atelier gourmand Samedi 3 décembre, 15h00 Musée de la faïence et de la céramique

50 € par groupe, sur réservation

Créez votre maison en pain d’épices ! handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif ii;vi;mi;hi Musée de la faïence et de la céramique Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « mailto:accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr »}] Le Musée propose un atelier gourmand le samedi 3 décembre à 15h00. Vous pourrez assembler et décorer votre maison en pain d’épices avec le Salon Arthé de Malicorne-sur-Sarthe. Un goûter sera offert.

Groupes de 2 à 4 personnes possibles, en famille ou entre amis – 50 € par maison en pain d’épices.

Réservation au préalable à accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr ou au 02 43 48 07 17.

