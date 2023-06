Visite libre Musée de la Faience de Moustiers Moustiers-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Moustiers-Sainte-Marie Visite libre Musée de la Faience de Moustiers Moustiers-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Moustiers-Sainte-Marie. Visite libre 16 et 17 septembre Musée de la Faience de Moustiers Venez déambuler en toute liberté dans les salons du musée qui présentent l’art de la faïence à Moustiers du XVII ème siècle à nos jours. Musée de la Faience de Moustiers Rue du Seigneur Bertet de la Clue 04360 Moustiers Sainte Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Le Musée de la Faience est situé au rez-de- chaussée d’un ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle.

Plus de trois siècles d’histoire de la faience sont proposés aux visiteurs en passant de la terre vernissée ,aux pièces anciennes et en se terminant sur des créations contemporaines.

Le musée comprend neuf salles d’expositions , toutes de plain-pied ou accessibles par des plans inclinés .

La dernière étant consacrée aux manifestations temporaires ,changeant annuellement.

Une courte vidéo démontre aux visiteurs les techniques de fabrication de la faience. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

