Visitez le Musée de la Santé Musée de la faculté de médecine Vandœuvre-lès-Nancy, 16 septembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Visitez le Musée de la Santé 16 et 17 septembre Musée de la faculté de médecine Visite gratuite

Rendez-vous à 14h30 et à 16h30 pour une visite commentée des collections du musée, associant tableaux historiques, modèles anatomiques, maquette, instruments et matériels médicaux, pharmaceutiques et dentaires.

Musée de la faculté de médecine 8 avenue de la forêt de Haye, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brabois Meurthe-et-Moselle Grand Est Le Musée de la Santé de Lorraine rassemble de nombreux tableaux de médecins remontant pour certains au XVIe siècle, une collection de près de 150 cires dermatologiques, complétée par plus de 3000 instruments médicaux provenant des facultés de médecine, de pharmacie et d’odontologie, ainsi que du CHRU de Nancy et de dons de particuliers. Accès via l’administration : https://medecine.univ-lorraine.fr/fr/la-faculte/acces/fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

