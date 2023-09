Atelier tissage pour les enfants au musée la fabrique Musée de La Fabrique Sainte-Sigolène, 23 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Initiation sur de petits métiers à tisser et visite commentée du musée côté tissage. Pour comprendre et reproduire les gestes de nos arrière-grands-parents. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-10-23 14:00:00 fin : 2023-10-23 . EUR.

Musée de La Fabrique

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Introduction to small looms and guided tour of the weaving museum. To understand and reproduce the skills of our great-grandparents. Book at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Una introducción a los pequeños telares y una visita guiada al museo del tejido. Descubra cómo tejían nuestros bisabuelos. Puede reservar en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Einführung an kleinen Webstühlen und kommentierte Besichtigung des Museums auf der Seite der Weberei. Um die Handgriffe unserer Urgroßeltern zu verstehen und nachzuahmen. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

