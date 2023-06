Rencontre avec Tomas Jimenez : porteur et passeur de mémoire au musée Musée de la déportation et de la résistance Tarbes, 17 septembre 2023, Tarbes.

Rencontre avec Tomas Jimenez : porteur et passeur de mémoire au musée Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée de la déportation et de la résistance Gratuit. Inscription fortement conseillée.

Le musée de la déportation et de la résistance a le plaisir d’inviter Tomas Jimenez, musicien, compositeur et écrivain nouvelliste, en tant que porteur et passeur de mémoire.

Cet artiste polyvalent joue un rôle actif depuis de nombreuses années dans la transmission de l’histoire de la guerre d’Espagne et de la Retirada, notamment au sein de son groupe El Comunero.

Venez participer à cette rencontre exceptionnelle avec Tomas Jimenez, où il partagera son expérience et son engagement dans la préservation de ces périodes historiques.

Musée de la déportation et de la résistance 63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées Occitanie La visite de ce musée permet d'explorer de manière exhaustive le contexte du deuxième conflit mondial et de découvrir les personnages et les événements qui ont marqué l'histoire des Hautes-Pyrénées dans les années 30 et 40.

Fruit de la collaboration de 18 associations d’anciens combattants, de résistants et de déportés, ce musée a été inauguré en 1989.

Il présente une perspective unique sur cette période de l’histoire de France en utilisant 1 400 documents philatéliques, affiches, photographies, objets et maquettes, lesquels permettent de relier les événements mondiaux à l’échelle locale. Le musée met en évidence la lutte inlassable des résistants pour la libération de leur pays et pour la dignité humaine.

Initialement conçu comme une exposition itinérante par d’anciens déportés, le musée est maintenant hébergé dans un bâtiment d’une ancienne école.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les faits marquants de l’histoire locale ainsi que le destin des personnes qui ont laissé leur empreinte par leurs actions.

Depuis 1992, le musée est géré par les équipes municipales et propose chaque année une programmation comprenant plusieurs expositions temporaires d’art et d’histoire, ainsi que des conférences animées par des auteurs et des chercheurs locaux. Route de Pau.

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Tomas Jimenez