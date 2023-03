Une dernière soirée pour l’exposition « Vies de Maurice Trélut » Musée de la déportation et de la résistance Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Une dernière soirée pour l’exposition « Vies de Maurice Trélut » Musée de la déportation et de la résistance, 13 mai 2023, Tarbes. Une dernière soirée pour l’exposition « Vies de Maurice Trélut » Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la déportation et de la résistance Entrée libre Cette nuit des musées est l’ultime occasion pour découvrir « Vies de Maurice Trélut », l’exposition temporaire du musée qui revient sur une personnalité locale de la Seconde Guerre.

L’exposition a interrogé pendant les six derniers mois le parcours de cet ancien maire de Tarbes, pour une vision de la Seconde Guerre et de ses acteurs plus nuancée. Musée de la déportation et de la résistance Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Service Musées – Ville de Tarbes

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Musée de la déportation et de la résistance Adresse Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie Ville Tarbes Departement Hautes-Pyrénées Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Musée de la déportation et de la résistance Tarbes

Évènements liés

Musée de la déportation et de la résistance Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Une dernière soirée pour l’exposition « Vies de Maurice Trélut » Musée de la déportation et de la résistance 2023-05-13 was last modified: by Une dernière soirée pour l’exposition « Vies de Maurice Trélut » Musée de la déportation et de la résistance Musée de la déportation et de la résistance 13 mai 2023 Musée de la déportation et de la résistance Tarbes Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées