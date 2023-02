Rencontre autour de l’exposition ” Faire passer le jour ” au Musée de la dentelle de Chantilly musée de la dentelle de chantilly Chantilly Catégories d’Évènement: Chantilly

Rencontre autour de l’exposition ” Faire passer le jour ” au Musée de la dentelle de Chantilly musée de la dentelle de chantilly, 2 avril 2023, Chantilly. Rencontre autour de l’exposition ” Faire passer le jour ” au Musée de la dentelle de Chantilly Dimanche 2 avril, 15h00 musée de la dentelle de chantilly Une rencontre avec les artistes Florence Cosnefroy, commissaire de l’exposition et Evelyne Simonin pour interroger ensemble les liens entre dentelle et art contemporain handicap moteur mi musée de la dentelle de chantilly 34 rue d’aumale 60500 chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France Du 31 mars au 3 septembre 2023, le musée de la dentelle de Chantilly présente l’exposition ” Faire passer le jour ” en collaboration avec le FRAC Picardie. Au travers des dessins, peintures, installations, sculptures et gravures de 9 artistes, l’exposition questionne les liens entre art contemporain et dentelle.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Florence Cosnefroy et Evelyne Simonin vous proposent un parcours dans l’exposition pour interroger ensemble les notions de transparence, de réseau et de geste. Elles vous dévoilent comment la découverte de la dentelle de Chantilly a influencé leur pratique et leurs créations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00

2023-04-02T16:30:00+02:00 Evelyne Simonin, Contre points Chantilly

