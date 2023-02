Découvrez l’art de croiser les fuseaux au Musée de la Dentelle de Chantilly musée de la dentelle de chantilly Chantilly Catégories d’Évènement: Chantilly

Oise

Découvrez l’art de croiser les fuseaux au Musée de la Dentelle de Chantilly musée de la dentelle de chantilly, 1 avril 2023, Chantilly. Découvrez l’art de croiser les fuseaux au Musée de la Dentelle de Chantilly 1 et 2 avril musée de la dentelle de chantilly A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez à la rencontre des dentellières pour comprendre le long et délicat processus de fabrication de la dentelle aux fuseaux. handicap moteur mi musée de la dentelle de chantilly 34 rue d’aumale 60500 chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France Le musée de la Dentelle de Chantilly conserve et expose les célèbres dentelles noires qui ont fait la renommée de Chantilly. Hormis ce rôle de conservation, le musée s’attache aussi à la préservation du geste et à la sensibilisation du public à la technique de la dentelle aux fuseaux, en collaboration avec des dentellières professionnelles et amateurs. Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont l’occasion de mettre en valeur ce savoir-faire exceptionnel. Alors venez les rencontrer, les admirer, les questionner et, pourquoi pas, essayer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Dentellière © Fabienne Van Pée

