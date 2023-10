Cet évènement est passé ASMR au musée de la dentelle à Arlanc Musée de la dentelle arlanc Arlanc Catégories d’Évènement: Arlanc

Puy-de-Dôme ASMR au musée de la dentelle à Arlanc Musée de la dentelle arlanc Arlanc, 13 mai 2023, Arlanc. ASMR au musée de la dentelle à Arlanc Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la dentelle arlanc Visite de l’exposition de cyanotypes avec l’ASMR au son des fuseaux, lecture….

Relaxation au musée de la dentelle à Arlanc. Musée de la dentelle arlanc 53 route nationale Arlanc Arlanc 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 72 27 29 64 http://arlanc.fr https://fr-fr.facebook.com/musee.dentelle.arlanc/;https://instagram.com/museedeladentelle?igshid=YmMyMTA2M2Y= Musée de dentelle à la main. Parking, accès mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©france bournet Détails Catégories d’Évènement: Arlanc, Puy-de-Dôme Autres Lieu Musée de la dentelle arlanc Adresse 53 route nationale Arlanc Ville Arlanc Departement Puy-de-Dôme Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Musée de la dentelle arlanc Arlanc latitude longitude 45.413122;3.726423

Musée de la dentelle arlanc Arlanc Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arlanc/