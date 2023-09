Cet évènement est passé Partez à la découverte de collections de crèches anciennes et de l’exposition « Dévotion baroque » Musée de la Crèche Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Haute-Marne Partez à la découverte de collections de crèches anciennes et de l’exposition « Dévotion baroque » Musée de la Crèche Chaumont, 15 septembre 2023, Chaumont. Partez à la découverte de collections de crèches anciennes et de l’exposition « Dévotion baroque » 15 – 17 septembre Musée de la Crèche Entrée libre Visite libre du Musée de la Crèche conservant des collections de crèches anciennes (napolitaines et en verre filé de Nevers) et des cires anciennes. Découvrez aussi l’exposition « Dévotion baroque » présentant des peintures et sculptures italiennes, espagnoles et latino-américaines du XVIe au XVIIIe siècle. Musée de la Crèche 1 rue des Frères Mistarlet, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 80 Le Musée de la Crèche est une annexe du musée d’Art et d’Histoire de Chaumont. Le fonds du musée, unique en son genre en France, est principalement constitué d’une riche collection particulière de crèches anciennes acquise en 1976 par la Ville de Chaumont, de dépôts de l’État et d’acquisitions réalisées ultérieurement. Ainsi se mêlent, conformément à l’esprit baroque, personnages contemporains modestes et personnages exotiques luxueusement vêtus.

Le musée conserve également des crèches françaises aux petits personnages en verre filé de Nevers (XVIIIe-XIXe siècles) et des Enfants Jésus de cire (XVIIe-XIXe siècles). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Musée de Chaumont, Ville de Chaumont Détails Catégories d’Évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu Musée de la Crèche Adresse 1 rue des Frères Mistarlet, 52000 Chaumont Ville Chaumont Departement Haute-Marne Lieu Ville Musée de la Crèche Chaumont latitude longitude 48.112585;5.138764

Musée de la Crèche Chaumont Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumont/