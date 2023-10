Visite libre Musée de la Crèche Musée de la crèche Chaumont, 13 mai 2023, Chaumont.

Visite libre du Musée de la Crèche : collection de crèches napolitaines, de crèches en verre filé de Nevers et de cires. Au rez-de-chaussée, exposition Dévotion baroque présentant peintures et sculptures italiennes, espagnoles et latino-américaines des 17e et 18e siècles, à l’image de cette Vierge à l’Enfant.

Musée de la crèche Rue des frères Mistarlet, 52000, Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 01 99

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©INP