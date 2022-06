MUSEE DE LA COUTELLERIE – WEEK-END 30 ANS D’HISTOIRE Nogent, 4 juin 2022, Nogent.

MUSEE DE LA COUTELLERIE – WEEK-END 30 ANS D’HISTOIRE Place Charles de Gaulle Nogent

2022-06-04 – 2022-06-05

Place Charles de Gaulle Nogent 52800

Nogent « RENDEZ-VOUS AU MUSÉE … WEEK-END 30 ANS D’HISTOIRE »

EXPOSITION « DE L’INSOLITE A L’EXCELLENCE : OBJETS INSOLITES ET EMBLÉMATIQUES »

Forger, meuler, tremper, polir et affûter, sont des mots qui résonnent à Nogent, depuis plus de 300 ans ! Grâce au savoir-faire des artisans, ces mots se transforment en ciseaux à broder ou de tailleur, en couteaux fermants ou de chasse et aujourd’hui, en instruments et prothèses médicales.

Cette année, le Musée de la Coutellerie fête ses 30 ans ! D’avril à octobre, venez découvrir son exposition anniversaire « De l’Insolite à l’Excellence ».

Aussi originale qu’inédite, cette exposition inaugure cette année anniversaire avec un focus sur des objets aussi surprenants qu’exceptionnels.Tantôt emblématiques, tantôt insolites – parfois les deux – ces objets, fabriqués par des couteliers émérites ou le plus souvent anonymes, sont présentés à travers quatre thématiques : « micro-méga », « animal », « prohibé.e(s) » et « désuet.ète(s) ».

En regard de ces objets caractérisés par leur originalité sinon leur singularité, leurs pendants « emblématiques » classés autour de sept catégories de la coutellerie témoignent d’un savoir-faire exceptionnel dont la renommée a largement dépassé les frontières de l’hexagone

reservation-musee@villedenogent52.com +33 3 25 31 89 21 http://www.museedelacoutellerie-nogent.fr/

« RENDEZ-VOUS AU MUSÉE … WEEK-END 30 ANS D’HISTOIRE »

EXPOSITION « DE L’INSOLITE A L’EXCELLENCE : OBJETS INSOLITES ET EMBLÉMATIQUES »

Forger, meuler, tremper, polir et affûter, sont des mots qui résonnent à Nogent, depuis plus de 300 ans ! Grâce au savoir-faire des artisans, ces mots se transforment en ciseaux à broder ou de tailleur, en couteaux fermants ou de chasse et aujourd’hui, en instruments et prothèses médicales.

Cette année, le Musée de la Coutellerie fête ses 30 ans ! D’avril à octobre, venez découvrir son exposition anniversaire « De l’Insolite à l’Excellence ».

Aussi originale qu’inédite, cette exposition inaugure cette année anniversaire avec un focus sur des objets aussi surprenants qu’exceptionnels.Tantôt emblématiques, tantôt insolites – parfois les deux – ces objets, fabriqués par des couteliers émérites ou le plus souvent anonymes, sont présentés à travers quatre thématiques : « micro-méga », « animal », « prohibé.e(s) » et « désuet.ète(s) ».

En regard de ces objets caractérisés par leur originalité sinon leur singularité, leurs pendants « emblématiques » classés autour de sept catégories de la coutellerie témoignent d’un savoir-faire exceptionnel dont la renommée a largement dépassé les frontières de l’hexagone

Place Charles de Gaulle Nogent

dernière mise à jour : 2022-05-27 par