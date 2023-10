Rencontre avec Benjamin, coutelier d’art au musée Musée de la coutellerie Thiers, 13 mai 2023, Thiers.

Rencontre avec Benjamin, coutelier d’art au musée, pour une présentation de pièces de coutellerie exceptionnelles ainsi qu’une démonstration de gravure dans les ateliers.

Musée de la coutellerie 58 rue de la coutellerie 63300 THIERS Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 80 58 86 https://ville-thiers.fr Le musée retrace l’histoire sociale et économique de la coutellerie à Thiers depuis son installation sous forme artisanale jusqu’au début de son industrialisation. Il met à l’honneur ces travailleurs aux multiples savoir-faire, évoluant dans des conditions de travail particulièrement difficiles. La naissance de la jurande , les spécificités de l’organisation en « rangs » et la qualité de la production ont ainsi participé au rayonnement de la coutellerie thiernoise dans le monde entier.

Les 700 pièces exposées témoignent du savoir-faire des couteliers, de la diversité des formes et de leurs évolutions en fonction des modes de vies, des techniques et des matériaux. La collection présente des œuvres de centres couteliers français ou étrangers du XVIème siècle à nos jours. Une invitation à découvrir l’évolution de l’objet couteau, l’élégance des arts de la table, la modernisation des lignes et des techniques de fabrication et à s’émerveiller devant des pièces de coutellerie fine en nacre, ivoire et or. Accès piéton depuis les parkings gratuits en centre-ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©Felix de Malleray Images