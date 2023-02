Des bâtisseurs de cathédrales au numérique : les métiers de la pierre musée de La Cour d’Or – Eurométropole de Metz Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle

Des bâtisseurs de cathédrales au numérique : les métiers de la pierre musée de La Cour d’Or – Eurométropole de Metz, 1 avril 2023, Metz. Des bâtisseurs de cathédrales au numérique : les métiers de la pierre 1 et 2 avril musée de La Cour d’Or – Eurométropole de Metz Le musée de La Cour d’Or – Eurométropole de Metz s’associe au lycée Camille-Claudel de Remiremont pour vous proposer un week-end sous le signe des métiers de la pierre dans le cadre des Journées des Métiers d’Art 2023.

Au programme :

– découverte des collections gallo-romaines et médiévales du musée (stèles funéraires, sculptures, architecture)

– présentation des formations aux métiers de la pierre

– démonstration de l’usage des nouvelles technologies dans les métiers de la pierre

– démonstration des savoir-faire des tailleurs et sculpteurs de pierre musée de La Cour d’Or – Eurométropole de Metz 2 rue du haut poirier 57000 Metz Metz 57014 Moselle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu musée de La Cour d'Or - Eurométropole de Metz Adresse 2 rue du haut poirier 57000 Metz Ville Metz lieuville musée de La Cour d'Or - Eurométropole de Metz Metz Departement Moselle

musée de La Cour d'Or - Eurométropole de Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Des bâtisseurs de cathédrales au numérique : les métiers de la pierre musée de La Cour d’Or – Eurométropole de Metz 2023-04-01 was last modified: by Des bâtisseurs de cathédrales au numérique : les métiers de la pierre musée de La Cour d’Or – Eurométropole de Metz musée de La Cour d'Or - Eurométropole de Metz 1 avril 2023 Metz musée de La Cour d'Or - Eurométropole de Metz Metz

Metz Moselle