CONCERT « Duarte, la voix du fado » Samedi 13 mai, 21h00 Musée de la Corse Entrée libre de 15h00 à Minuit

Chaque année nous invitons un pays étranger, ou plusieurs pays proposant des répertoires de musiques traditionnelles et du monde. Le Portugal et son emblématique fado est donc à l’honneur cette année avec le chanteur Duarte accompagné en trio avec Perdo AMENDOEIRA, guitare portugaise et João FILIPE, guitare.

Un clin d’œil artistique surprise sera présenté au public avec un travail de réappropriation à la manière fado, d’une pièce musicale de la tradition corse conservée à la phonothèque comme nous proposons habituellement à nos invités de l’extérieur.

