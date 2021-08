Alby-sur-Chéran Musée de la cordonnerie Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie Musée de la cordonnerie Musée de la cordonnerie Alby-sur-Chéran Catégories d’évènement: Alby-sur-Chéran

Depuis le Moyen Âge, Alby-sur-Chéran connaît une intense activité liée aux métiers du cuir. Pendant plusieurs siècles, la cordonnerie devient la principale ressource de la commune et fait vivre une grande partie de ses habitants. De nos jours, la place du Trophée et ses arcades sous lesquelles étaient nichées les échoppes, conservent les traces de cette longue tradition artisanale.

Entrée libre

En plein cœur du vieux bourg, le musée vous dévoile les différentes facettes d’un passé artisanal qui a marqué l’histoire du village. Musée de la cordonnerie 9, place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran, Alby-sur-Chéran Haute-Savoie

