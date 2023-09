Musée de la Cordonnerie Musée de la cordonnerie Alby-sur-Chéran, 16 septembre 2023, Alby-sur-Chéran.

Musée de la Cordonnerie 16 et 17 septembre Musée de la cordonnerie Entée libre

Situé en plein coeur du bourg médiéval, le Musée de la cordonnerie dévoile un passé artisanal qui a marqué l’histoire de ce village.

Musée de la cordonnerie 9, place du Trophée, 74540 Alby-sur-Chéran, Alby-sur-Chéran 74540 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 68 39 44 http://www.mairie-alby-sur-cheran.fr Le musée de la cordonnerie reconstitue l’atmosphère des anciens ateliers de cordonnerie qui peuplaient le vieux bourg. Au fil de votre visite, vous découvrirez la manière dont les cordonniers albygeois ont marqué l’histoire d’Alby-sur-Chéran. Leur développement du XIVe siècle jusqu’au XXe siècle témoigne de l’emplacement stratégique du village, qui en fait un lieu propice au fleurissement des activités traditionnelles. Par leur nombre, la qualité de leur savoir-faire et leur prospérité, les cordonniers ont fortement contribué à la construction de l’identité du lieu autour de l’artisanat. De nos jours, l’architecture de la place du Trophée et ses rangées d’arcades qui abritaient les échoppes gardent les traces de leurs travaux. Créé en 1980 et installé dans le bourg médiéval depuis 1999, le musée rappelle l’histoire du village et de son activité à travers les outils et les machines laissés par les derniers artisans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie.Alby