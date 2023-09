Chasse au trésor Musée de la Corbillière Mer, 17 septembre 2023, Mer.

Chasse au trésor Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée de la Corbillière

Partez dans une course effrénée à la recherche du trésor du musée de la Corbillière. Grâce à votre carte, aux membres de votre équipe et à votre sens d’observation, trouvez les indices qui vous conduiront de lieux en lieux jusqu’à la récompense finale, alors partant ?

Musée de la Corbillière 3 rue Fortineau, 41500 Mer Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 81 70 21 http://www.mer41.fr [{« type »: « email », « value »: « lacorbilliere@mer41.fr »}] Située dans une élégante gentilhommière du XVIIIe siècle au cœur d’un parc arboré, La Corbillière vous emmène à la découverte d’artistes remarquables de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, mérois de naissance ou d’adoption, ainsi que d’artistes contemporains semi-professionnels

ou professionnels de tous horizons.

Les collections permanentes de l’Espace Musée vous plongent dans l’oeuvre de plusieurs artistes de renommée internationale, nationale ou locale : Alexandre Bigot, John Storrs, Pierre Loison, René Vallette, Ludovic Duclos… Leur point commun ? Ils étaient mérois et ont eu un parcours artistique hors du commun.

L’Espace Expositions Temporaires vous présente chaque mois une nouvelle exposition et vous donne ainsi à voir l’univers d’un ou plusieurs artistes contemporains. Peintres, marqueteurs, sculpteurs, photographes, ils sont là pour vous éblouir et vous surprendre. Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Freepik