Les petits conférenciers Musée de la Compagnie des Indes, musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient Port-Louis Catégories d’Évènement: Morbihan

Port-Louis

Les petits conférenciers Musée de la Compagnie des Indes, musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient, 13 mai 2023, Port-Louis. Les petits conférenciers Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la Compagnie des Indes, musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient Soirée coups de cœurs ! « La classe, l’œuvre ! » Restitution du projet de médiation des CE1-CE2 de l’école Arlecan – Plouhinec autour de la nouvelle scénographie « _La générosité s’expos_e ».

En salle, les élèves mettent en voix leurs cartels rédigés par et pour des enfants ! Musée de la Compagnie des Indes, musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient Citadelle de Port Louis avenue du Fort de l’Aigle, 56290 Port-Louis, Morbihan, Bretagne, France Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne 02 97 82 19 13 http://musee.lorient.fr [{« type »: « email », « value »: « ldideron@mairie-lorient.fr »}] Le musée de la Compagnie des Indes fait revivre au visiteur cette thématique unique en France : l’extraordinaire histoire des grandes compagnies de commerce des 17e et 18e siècles. Maquettes de vaisseaux, estampes, cartes anciennes, mobilier indo-européen, porcelaines de Chine, cotonnades indiennes sont autant de témoignages de cette incroyable épopée maritime. Embarquez dans le sillage des aventuriers des Compagnies des Indes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 © MCI – Lorient

