L’exposition temporaire est consacée cette année à la boîte à couture de nos grands-mères. Des lingères bénévoles seront présentes pour donner des explications sur l’histoire des coiffes et sur les différentes techniques de restauration utilisées pour redonner un second souffle à ces petits chefs-d’oeuvre. De la bonnette à la galette, en passant par la Bise-moi vite, ces coiffes portées par les Sarthoises sont désormais les témoins d’une époque et d’une société aujourd’hui disparues. Musée de la coiffe Ruelle du Lion, 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

