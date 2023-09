Démonstration de vannerie Musée de la cloche et de la sonnaille Hérépian, 16 septembre 2023, Hérépian.

Démonstration de vannerie Samedi 16 septembre, 10h00 Musée de la cloche et de la sonnaille Gratuit. Entrée libre. Information : 04 67 95 39 95.

Découvrez la fabrication des paniers d’autrefois à Hérépian avec le groupe Les Vanniers du samedi et participez aux ateliers proposés !

Musée de la cloche et de la sonnaille Avenue de la Gare, 34600 Hérépian Hérépian 34600 Hérault Occitanie 04 67 95 39 95. https://www.grandorb.fr/Tourisme/Musee-de-la-Cloche-et-de-la-Sonnaille/Tourisme/5/266.html https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-Cloche-et-de-la-Sonnaille/1644777025752575?fref=nf Construit autour de l’ancienne gare, près de la voie verte, le musée de la cloche et de la sonnaille est un bel espace de plus de 1 000 m². Le bâtiment spacieux est dédié à la mémoire des gestes et des traditions de l’ancienne fonderie Granier : techniques de fabrication, utilisations et univers sonore, sonnailles, clarines, grelots et cloches. Espace Campanaire André Malraux. Grands parkings devant le musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Bouisset