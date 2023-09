La fonderie Granier, au son des cloches, des sonnailles et des grelots ! Musée de la cloche et de la sonnaille Hérépian, 16 septembre 2023, Hérépian.

Logé dans l’ancienne gare d’Hérépian, aux abords de la voie verte, le musée de la cloche et de la sonnaille nous raconte l’histoire de la fonderie Granier.

On y découvre les secrets des artisans sonnailleurs et des maîtres fondeurs à travers l’univers de cette ancienne fonderie.

Tout au long du parcours de visite, laissez-vous bercer par le tintement des grelots et le son des cloches. Et découvrez la grosse cloche du musée et ses surprises !

Musée de la cloche et de la sonnaille Avenue de la Gare, 34600 Hérépian Hérault Occitanie Construit autour de l'ancienne gare, près de la voie verte, le musée de la cloche et de la sonnaille est un bel espace de plus de 1 000 m². Le bâtiment spacieux est dédié à la mémoire des gestes et des traditions de l'ancienne fonderie Granier : techniques de fabrication, utilisations et univers sonore, sonnailles, clarines, grelots et cloches. Espace Campanaire André Malraux.

