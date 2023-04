Faites résonner l’histoire au Musée de la Cloche et de la Sonnaille Musée de la Cloche et de la Sonnaille, 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis.

Faites résonner l’histoire au Musée de la Cloche et de la Sonnaille Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la Cloche et de la Sonnaille Entrée libre

Logé dans l’ancienne gare d’Hérépian, aux abords de la Voie Verte Passa Païs, le Musée de la Cloche et de la Sonnaille nous conte l’histoire de la Fonderie Granier. On y découvre les secrets des artisans sonnaillers et des maîtres fondeurs à travers l’univers de cette ancienne fonderie : la mise à son des sonnailles martelées et encuivrées, la technique de la cire perdue, les profils de la planche à trousser dont dépendront le timbre et la justesse de la note de la cloche, ou encore comment la bille d’acier s’emprisonne dans le grelot de lai ton… Un savoir-faire convoité jusqu’à Rio, où les grelots de la Fonderie Granier ont rythmé le carnaval !

Tout au long du parcours de visite, lais sez-vous bercer par le tintement des gre lots et le son des cloches. Et découvrez la grosse cloche du Musée et ses surprises !

Musée de la Cloche et de la Sonnaille Espace Campanaire Malraux Avenue de la Gare, 34600, Hérépian, Occitanie, France Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie http://www.mairieherepian.fr Le Musée d’Hérépian vous amène à la découverte de la fabrication et de la symbolique des cloches et des sonnailles. Décors, lumière, mise en scène… particulièrement attrayant, le musée donne liberté de toucher, de manipuler et de faire tinter cloches, grelots et sonnailles tout en découvrant les secrets de leur conception. Un musée accessible à tous : handicap moteur, mental, visuel,… © Musée de la Cloche et de la Sonnaille Grands parkings devant le Musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©OlivierOctobre