Exposition Art et Imagination Lycéenne Musée de la Cloche et de la Sonnaille Castelnau-de-Lévis Catégories d’évènement: Castelnau-de-Lévis

Tarn

Exposition Art et Imagination Lycéenne Musée de la Cloche et de la Sonnaille, 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis. Exposition Art et Imagination Lycéenne Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la Cloche et de la Sonnaille Entrée libre De l’objet à la médiation

A partir de la découverte du métier de commissaire d’œuvres, les élèves du lycée Ferdinand Fabre, option Arts plastiques, ont conçu, créé, organisé et géré l’exposition de leurs propres œuvres – peintures, sculptures, design, art numérique, art vidéo, – dans une des salles d’exposition temporaire du Musée de la Cloche et de la Sonnaille, la salle Auguste Rodin. Lors de la Nuit Européenne des Musées, les élèves proposeront un vernissage au cours duquel ils endosseront le rôle de médiateurs et inviteront le public à un dialogue autour de leur exposition, intitulée Art et Imagination Lycéenne. Musée de la Cloche et de la Sonnaille Espace Campanaire Malraux Avenue de la Gare, 34600, Hérépian, Occitanie, France Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie http://www.mairieherepian.fr Le Musée d’Hérépian vous amène à la découverte de la fabrication et de la symbolique des cloches et des sonnailles. Décors, lumière, mise en scène… particulièrement attrayant, le musée donne liberté de toucher, de manipuler et de faire tinter cloches, grelots et sonnailles tout en découvrant les secrets de leur conception. Un musée accessible à tous : handicap moteur, mental, visuel,… © Musée de la Cloche et de la Sonnaille Grands parkings devant le Musée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 ©Agence ZOO / Arthur Bonifay

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-de-Lévis, Tarn Autres Lieu Musée de la Cloche et de la Sonnaille Adresse Espace Campanaire Malraux Avenue de la Gare, 34600, Hérépian, Occitanie, France Ville Castelnau-de-Lévis Departement Tarn Age max 121 Lieu Ville Musée de la Cloche et de la Sonnaille Castelnau-de-Lévis

Musée de la Cloche et de la Sonnaille Castelnau-de-Lévis Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-de-levis/

Exposition Art et Imagination Lycéenne Musée de la Cloche et de la Sonnaille 2023-05-13 was last modified: by Exposition Art et Imagination Lycéenne Musée de la Cloche et de la Sonnaille Musée de la Cloche et de la Sonnaille 13 mai 2023 Castelnau-de-Lévis Musée de la Cloche et de la Sonnaille Castelnau-de-Lévis

Castelnau-de-Lévis Tarn