AMUKA, l’ÉVEIL DES PAYSANS CONGOLAIS, au Musée de la civilisation de Québec, le 21 mars 2023 à 18 h musee de la civilisation, 21 mars 2023, Québec.

AMUKA, l’ÉVEIL DES PAYSANS CONGOLAIS, au Musée de la civilisation de Québec, le 21 mars 2023 à 18 h Mardi 21 mars, 18h00 musee de la civilisation Événement gratuit et ouvert à tous, mais l’inscription est obligatoire

Québec, le 8 février 2023 _ L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie, présentera le film AMUKA, l’ÉVEIL DES PAYSANS CONGOLAIS, au Musée de la civilisation de Québec, le mardi 21 mars 2023, à 18 h, dans l’auditorium Roland-Arpin. La projection sera suivie d’un échange entre un panel de spécialistes du développement durable et le public.

https://www.ifdd.francophonie.org/amuka-leveil-des-paysans-congolais/

La projection de ce documentaire donne à l’IFDD l’occasion de mettre en avant ses actions en matière de climat, grâce notamment au projet NEXUS qui a pour but de favoriser l’adaptation et la résilience climatique des populations francophones vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes. Son objectif est de promouvoir les innovations et bonnes pratiques de gestion et de valorisation durable des ressources naturelles (eau, énergie, biodiversité) pour soutenir la sécurité alimentaire de plus 20 pays francophones. À cet effet, le projet met en œuvre, de janvier 2023 à décembre 2027, de nombreuses activités porteuses à la fois pour l’adaptation aux changements climatiques, le développement durable et la réduction de la pauvreté, avec le soutien financier du Gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2031 et de l’initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques.

Amuka : un documentaire puissant et sensible

Au cœur du 2e poumon de notre planète, le Bassin du Congo, la République démocratique du Congo pourrait nourrir près d’une personne sur deux sur Terre. Pourtant, un Congolais sur six souffre de la faim. L’agriculture occupe 70% de la population. Pourtant, un Congolais sur six souffre de la faim, et un sur deux souffre de malnutrition aiguë modérée.

Face à ce paradoxe, les paysans se regroupent en coopératives agricoles. Une poignée d’entre eux nous partagent leur quotidien, celui de tous ceux qu’ils représentent. Même s’ils ne se connaissent pas, vivent à des milliers de centaines de kilomètres les uns des autres, participent à des filières agricoles différentes, leurs voix résonnent dans ce documentaire puissant, sensible et sincère.

Biographie

Le dernier film d’Antonio, « Amuka », est sorti en 2021, produit par Popiul et la RTBF. Ses précédents documentaires ont reçu de nombreux prix et ont été sélectionnés dans plus de 230 festivals internationaux. Tous ses documentaires ont été diffusés dans de nombreux pays à travers le monde.

musee de la civilisation 85 Rue Dalhousie, Québec, QC G1K 8R2 Québec G1K 8S3 La Cité-Limoilou Québec (Agglomération) Québec 418 643-2158 https://www.ifdd.francophonie.org/amuka-leveil-des-paysans-congolais/ https://www.facebook.com/IFDD.OIF/ [{« type »: « link », « value »: « https://lepointdevente.com/billets/ifdd »}] [{« link »: « https://www.ifdd.francophonie.org/amuka-leveil-des-paysans-congolais/ »}] https://www.youtube.com/watch?v=MqDJtiBG50A Le Musée de la civilisation, est un musée public québécois situé au Canada. Il a été constitué le 19 décembre 1984 et il a ouvert ses portes au public en 1988. Il est situé dans la Basse-Ville de Québec en bordure du fleuve Saint-Laurent. Il fait partie du Vieux-Québec.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T23:00:00+01:00 – 2023-03-22T03:30:00+01:00

2023-03-21T23:00:00+01:00 – 2023-03-22T03:30:00+01:00

©Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)