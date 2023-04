Visite des réserves Musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image Saint-Cybard Catégories d’Évènement: Charente

Visite des réserves Musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image, 13 mai 2023, Saint-Cybard. Visite des réserves Samedi 13 mai, 20h30, 21h30 Musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image Entrée libre dans la limite des places disponibles. Visite des réserves du Musée de la BD et de la bibliothèque patrimoniale. Durée 45 min Musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image quai de la Charente 16000 Angoulême Saint-Cybard 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 http://www.citebd.org/ Le musée de la bande dessinée déploie l’ensemble de ses collections permanentes sur une surface d’environ 1 300 m², bénéficiant d’une scénographie sobre et élégante qui valorise les œuvres originales : planches originales, dessins et objets dérivés forment une collection exceptionnelle unique en Europe, conservée et exposée à Angoulême ! Un vaste parking gratuit (automobiles, bus et vélos) est situé juste à côté du musée de la bande dessinée. Des places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un espace de stationnement pour vélos, sont prévus rue de Bordeaux (accès aux expositions et à la bibliothèque) et avenue de Cognac (accès au cinéma et à la brasserie). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:15:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:15:00+02:00 © Christophe Fouin

