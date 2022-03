Musée de la Citadelle de Bourg – Souterrains et Calèches Musée de la voiture à Cheval de Bourg (33710) Bourg Catégories d’évènement: Bourg

Venez découvrir le Musée de la Citadelle de Bourg – Souterrains et Calèches (Musée de la Voiture à Cheval – Musée de France). Vous prendrez connaissance le l’histoire de cette citadelle, ancêtre de celle de Blaye, vous serez surpris par les gigantesques et étonnantes cuves à pétrole de la Seconde Guerre Mondiale, et serez charmés par la collection de voitures hippomobiles du 19e siècle.

Entrée libre pour la Nuit des Musée et toute la journée

Musée de la voiture à Cheval de Bourg (33710) 3 Place de la Citadelle, 33710 Bourg

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:30:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T20:30:00

