Visite guidée du musée de la chimie Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée de la chimie / Mairie de Jarrie Nombre de places limitées à 20 personnes

Le clos Jouvin abrite la maison de maître des Jouvin, célèbre famille de gantiers grenoblois qui s’installe en résidence secondaire à Jarrie à la fin du XVIIIe siècle. Cette bâtisse abrite aujourd’hui la mairie et le Musée de la chimie. Le musée présente l’histoire de la chimie, de l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle. Le parcours se poursuit par la présentation de l’histoire des sites chimiques locaux installés depuis 1915 et propose des points de vue contemporains sur la chimie industrielle : une chimie plus innovante, plus responsable, répondant aux enjeux du développement durable.

Musée de la chimie / Mairie de Jarrie Le clos jouvin – 38560 Jarrie 38560 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476686218 http://www.ville-jarrie.fr

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Musée de la chimie