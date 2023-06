Visite libre « Quand la chimie nous éclaire » Musée de la chimie / Mairie de Jarrie, 17 septembre 2023, .

Visite libre « Quand la chimie nous éclaire » Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée de la chimie / Mairie de Jarrie Entrée libre

L’exposition est conçue comme une vaste expérience qui permet de plonger le visiteur dans une enquête sur la lumière et plus particulièrement sur son utilisation dans le domaine de l’éclairage. Pour nous éclairer, nous avons, au cours de l’histoire, utilisé la bougie puis la lampe à incandescence. Aujourd’hui, les technologies d’éclairage sont nombreuses et nous pouvons nous retrouver démunis devant le choix qui nous est proposé en magasin : lampe halogène, tube « néon », ampoule fluo-compacte, ampoule à LED blanc chaud ou froid, … En plus de leur fonction première, ces technologies doivent répondre aux enjeux écologiques du moment en termes de durée de vie, de consommation d’énergie ou de disponibilité des ressources. Démonstrations, manipulations, rencontre avec des chercheurs pour tout connaître sur les dispositifs à leds.

Musée de la chimie / Mairie de Jarrie Le clos jouvin – 38560 Jarrie 38560 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476686218 http://www.ville-jarrie.fr

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Musée de la chimie