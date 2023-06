Les ingé(e)s du musée Musée de la chimie / Mairie de Jarrie, 17 septembre 2023, .

Les ingé(e)s du musée Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée de la chimie / Mairie de Jarrie Départ d’atelier toutes les heures entre 14h et 18h

Faîtes l’expérience !

Le musée de la chimie est un lieu de conservation d’objets industriels relatant l’histoire des plateformes chimiques locales. Afin d’aller plus loin dans la connaissance de ces objets d’exposition, vous pourrez vous familiariser aves les procédés industriels mis en œuvre dans les usines.

Initiez-vous à l’électrochimie permettant d’obtenir de l’hydrogène et du chlore, à la photochimie, ou bien encore à la galvanoplastie permettant de réaliser des dépôt métalliques sur des objets.

L’atelier scientifique est animé par l’association Sciences et Malice et parallèlement, des rencontres et démonstrations sont organisées par des anciens ingénieurs des sites chimiques de Jarrie et de Pont-de-Claix.

Musée de la chimie / Mairie de Jarrie Le clos jouvin – 38560 Jarrie 38560 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476686218 http://www.ville-jarrie.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©G. Balestrieri