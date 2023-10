Stage des vacances au musées Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre Stage des vacances au musées Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse, 2 novembre 2023, Argenton-sur-Creuse. Argenton-sur-Creuse,Indre Stage des vacances pour les 7- 12 ans au musées.

Vendredi 2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 16:30:00. 6 EUR.

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Vacation courses for 7- to 12-year-olds at museums Cursos de vacaciones para niños de 7 a 12 años en museos Ferienpraktikum für 7- bis 12-Jährige in den Museen Mise à jour le 2023-10-18 par OT Vallée de la Creuse Détails Catégories d’Évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Musée de la Chemiserie et de l'Elégance Masculine Adresse Musée de la Chemiserie et de l'Elégance Masculine Ville Argenton-sur-Creuse Departement Indre Lieu Ville Musée de la Chemiserie et de l'Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse latitude longitude 46.5885309;1.5182083

Musée de la Chemiserie et de l'Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/