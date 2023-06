Ateliers des vacances d’été Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse Ateliers des vacances d’été Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine Argenton-sur-Creuse, 13 juillet 2023, Argenton-sur-Creuse. Argenton-sur-Creuse,Indre Ateliers des vacances d’été au musée de la Chemiserie.

Viens découvrir l’univers du textile dans tous ses états en t’amusant..

2023-07-13 à ; fin : 2023-08-24 12:00:00. EUR.

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Creative workshops for children in Argenton-sur-Creuse Talleres de vacaciones de verano en el Museo de la Química.

Venga y diviértase descubriendo el mundo textil en todas sus formas. Sommerferien-Workshops im Musée de la Chemiserie.

