Visite guidée de l’exposition « Un dimanche au bord de l’eau » Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Argenton-sur-Creuse, 16 septembre 2023, Argenton-sur-Creuse.

Un guide fera découvrir aux visiteurs la mode balnéaire du début du XXe siècle mais aussi l’évolution de la tenue de bain masculine et féminine à travers les thèmes tels que le développement des séjours aux eaux, la pratique codifiée des bains de mer…

Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire 02 54 24 34 69 http://www.museedelachemiserie.fr Situé dans le premier atelier de confection de lingerie mécanique ouvert en 1860 par Charles Brillaud, le Musée de la Chemiserie vous invite à découvrir le travail et la vie des « chemisières » qui ont fait la renommée d’Argenton. L’histoire de la chemise et de la mode masculine n’aura plus de secret pour vous grâce à une présentation dynamique de vêtements et accessoires du Moyen Âge à nos jours. Vous pourrez aussi découvrir des plantes liées à la teinture, au tissage… dans le jardin textile situé dans le patio du musée.

Au premier étage, telles des devantures de boutiques, découvrez à travers l’histoire de la chemise, celle de l’hygiène, des grands magasins et du prêt-à-porter, les chemises du monde et celles des créateurs d’aujourd’hui…

Au second étage, entrez dans l’atelier de fabrication de chemises et laissez-vous conter l’histoire de ces ateliers, les diférentes étapes de fabrication d’une chemise… Parc de stationnement (à proximité) Autocar (gares routières) Gare desservie (ligne Paris-Limoges)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

Musée de la Chemiserie