Découverte de l’histoire des tenues de bain et de la mode balnéaire de la fin XIXe siècle aux années 1970 16 et 17 septembre Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine

Le Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine propose aux visiteurs de se replonger dans l’histoire des tenues de bain et de la mode balnéaire de la fin du XIXe siècle aux années 1960/70 dans l’exposition « Un dimanche au bord de l’eau ».

Si l’aristocratie française s’approprie les bains de mer dès le XVIIIe siècle, il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que les villes d’eaux ou les stations balnéaires se développent le long des voies de communication.

Ces premiers bains de mer ont une fonction thérapeutique dont la pratique se doit de respecter les codes vestimentaires, sanitaires et culturels. Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale que la plage tend à se démocratiser et devient un lieu de plaisir et de détente. Le costume de bain s’allège pour s’adapter aux nouvelles pratiques sportives. Les fabricants textiles innovent, grâce aux filés « Lastex », les maillots se font plus moulants et apportent ainsi du confort aux nageurs.

Dans les années 1950/60, la mer devient la destination favorite de la couche populaire, la plage est un lieu de repos, de pique-nique, de bronzage mais aussi de jeux destinés aux petits et grands. Pour les familles qui ne partent pas l’été, les lacs, les rivières sont des lieux privilégiés pour se retrouver en famille.

Le lac d’Eguzon, situé dans le sud du département de l’Indre, fait partie de ces endroits où les familles indriennes aiment venir prendre du bon temps au bord de l’eau, l’été ou simplement le dimanche.

Situé dans le premier atelier de confection de lingerie mécanique ouvert en 1860 par Charles Brillaud, le Musée de la Chemiserie vous invite à découvrir le travail et la vie des « chemisières » qui ont fait la renommée d'Argenton. L'histoire de la chemise et de la mode masculine n'aura plus de secret pour vous grâce à une présentation dynamique de vêtements et accessoires du Moyen Âge à nos jours. Vous pourrez aussi découvrir des plantes liées à la teinture, au tissage… dans le jardin textile situé dans le patio du musée.

Au premier étage, telles des devantures de boutiques, découvrez à travers l’histoire de la chemise, celle de l’hygiène, des grands magasins et du prêt-à-porter, les chemises du monde et celles des créateurs d’aujourd’hui…

Au second étage, entrez dans l’atelier de fabrication de chemises et laissez-vous conter l’histoire de ces ateliers, les diférentes étapes de fabrication d’une chemise… Parc de stationnement (à proximité) Autocar (gares routières) Gare desservie (ligne Paris-Limoges)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée de la Chemiserie