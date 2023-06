Visite-Flash spéciale « les Musicades » Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère, 17 août 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Une visite rapide des incontournables du musée suivie d’une surprise musicale dans le cadre du festival « les Musicades ».

2023-08-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-17 11:30:00. EUR.

Musée de la Chaussure Rue Bistour

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A quick tour of the museum’s must-sees, followed by a musical surprise as part of the « Musicades » festival

Una visita rápida a las atracciones imprescindibles del museo, seguida de una sorpresa musical en el marco del festival « Musicades »

Eine schnelle Besichtigung der Must-haves des Museums, gefolgt von einer musikalischen Überraschung im Rahmen des Festivals « les Musicades »

