Evocation des étapes de fabrication artisanale d'une chaussure Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Evocation des étapes de fabrication artisanale d’une chaussure Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère, 16 septembre 2023, Romans-sur-Isère. Evocation des étapes de fabrication artisanale d’une chaussure 16 et 17 septembre Musée de la Chaussure Entrée libre L’association des Anciens Cadres de la Chaussures Romans Bourg de Péage ( AACCRP) évoquent avec passion devant le public toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’une chaussure haut de gamme. Musée de la Chaussure rue Bistour, 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

