Visite libre du musée de la Chaussure musée de la Chaussure, 13 mai 2023, Romans-sur-Isère.

A l’occasion d’une ouverture exceptionnelle en soirée, découvrez la riche collection du musée de la chaussure. de la sandale égyptienne à la sneaker, des chopines de la renaissance aux talons aiguilles, faites un voyage passionnant à travers les continents et les modes. Animations musique et danse avec les éléves du conservatoire , déambulations théatrales autour de la thématique Ouvriéres par la Cie des Lisiéres , démonstrations de fabrication de chaussures, présentation de travaux artistiques d’éléves dans le cadre de La Classe & L’Oeuvre.

musée de la Chaussure rue Bistour 26100 ROMANS sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 05 51 81 https://www.museedelachaussure.fr/ Le musée vous invite à découvrir l’extraordinaire histoire de cet objet universel; la chaussure. Sa collection unique vous offre un voyage passionnant à travers les continents et les modes. De la sandale égyptienne à la basket, des chopines vénitiennes de la Renaissance aux talons aiguilles, les chaussures dévoilent ce que nous sommes. Discrètes ou extravagantes, accessoires de mode ou objets du quotidien, elles expriment la créativité et le savoir-faire des fabricants d’hier et d’aujourd’hui. Installé à Romans, ville qui doit sa renommée au travail du cuir et de la chaussure, le musée évoque la mémoire de cette industrie tout en se faisant l’écho de l’actualité des entreprises locales et du savoir-faire français. Le musée est installé dans un cadre d’exception : un ancien couvent de la visitation construit du 17ème au 19ème siècle, agrémenté de jardins à la française protégé au titre des monuments historiques. Parking voiture: Gambetta et Jean Jaurès, Parking et accès PMR : Rue Bistour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©musee de la chaussure